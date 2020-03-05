بطولة دوائر ومؤسسات عجمان 8 الجاري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان:محمود شرف

تحت رعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، تنطلق في الثامن من مارس/آذار الجاري حتى 21 منه منافسات النسخة الثانية من بطولة عجمان للدوائر الحكومية والمؤسسات لكرة القدم 2020 التي تنظمها دائرة الموارد البشرية في حكومة عجمان بمباراة بين فريقي دائرة البلدية والتخطيط ودائرة التنمية الاقتصادية وذلك على ملعب كواترو الرياضي.

وجاءت القرعة نارية بالنظر إلى قوة الفرق المشاركة، والتي تم الكشف عنها في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس الأربعاء في فندق عجمان سراي، بحضور راشد عبدالرحمن بن جبران السويدي مدير عام الموارد البشرية.

وأشار السويدي إلى أن تنظيم البطولة «يأتي تنفيذاً لرؤية حكومتنا وقيادتنا المشجعة لممارسة كافة أنواع الرياضة وجعلها نمط حياة يومية وأسلوب حياة عند جميع الفئات وقطاعات المجتمع، وتعزيزاً للمسيرة الحافلة في العمل على بناء الإنسان، والتي تعد أهم أولويات القيادة الرشيدة، وتماشياً مع التوجهات الوطنية التي تحرص عليها حكومة عجمان في مختلف المجالات». وأضاف: تهدف البطولة إلى تحفيز الموظفين على ممارسة الأنشطة الرياضية من خلال المنافسات الرياضية، وتعزيز روح التعاون والتواصل والمنافسة بين الدوائر الحكومية والمؤسسات في إمارة عجمان، بالإضافة إلى ترسيخ المشاركة المجتمعية.

وثمن جهود القائمين على مركز كواترو الرياضي بعجمان وتعاونهم للسنة الثانية على التوالي في تنظيم البطولة كشريك تنظيمي، مشيداً كذلك بالدور الرئيسي للراعي الرسمي للبطولة مجموعة الفطيم، والرعاة الفرعيين غرفة عجمان والشركة العربية للتسويق.

اكتمال الاستعدادات

من جهته، أكد أحمد الرئيسي نائب رئيس اللجنة المنظمة، اكتمال كافة الاستعدادات والترتيبات الخاصة بالبطولة، مشيداً بكل الجهود التي بذلتها اللجنة المنظمة واللجان الفرعية خلال الأشهر الماضية، من عمل متواصل لإنجاح هذه البطولة.

من جهة أخرى، أعرب يوسف الرئيسي المدير التنفيذي للشؤون الحكومية في مجموعة الفطيم الراعي الرسمي للبطولة عن سعادته للمشاركة في هذا الحدث الرياضي، مؤكداً حضورهم الفعال في الأحداث الرياضية برعايتها مادياً ومعنوياً، وتبني مشروعات رياضية في كافة الألعاب.

وأشار عبدالله عبدالمحسن مدير مكتب علاقات ودعم الأعضاء في غرفة عجمان الراعي الفرعي للبطولة إلى أهمية هذا الحدث الرياضي الذي يحمل غايات سامية تجسد تماسك المجتمع والتي تعكس التفاعل الإيجابي في ترك بصمة في المشاركة المجتمعية والاهتمام بالجانب الرياضي.

من جانب آخر، قدم عبدالرسول عبدالله مدير البطولة شرحاً حول اللائحة المنظمة للبطولة التي تضم 3 مجموعات متساوية بواقع 4 فرق لكل مجموعة، وسيتأهل الأول والثاني من كل مجموعة مباشرة إلى الدور ربع النهائي بالإضافة إلى أفضل فريقين يحصلان على المركز الثالث في دور المجموعات الذي سيقام بنظام الدوري من دور واحد، على أن تقام منافسات الأدوار النهائية بنظام خروج المغلوب إلى المباراة النهائية.

ويشارك في البطولة 12 فريقاً من مختلف الدوائر الحكومية في إمارة عجمان والمؤسسات، تم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات، وتضم الأولى كلاً من دائرة البلدية والتخطيط، ودائرة التنمية الاقتصادية، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، ودائرة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والثانية القيادة العامة لشرطة عجمان، ودائرة الأراضي والتنظيم العقاري، وإيمز جروب، ودائرة المالية، وتضم الثالثة الدفاع المدني، ومصرف عجمان، وجامعة عجمان، وهيئة النقل.