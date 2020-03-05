شكرا لقرائتكم خبر عن ريجيكامب:لا أعد بالفوز على الظفرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:حسن الخميس
قال الروماني ريجيكامب مدرب الوصل: لا أستطيع التكهن بنتيجة مباراة الظفرة، أو أي مباراة مقبلة، كما لا أستطيع تأكيد مقدرتي على تحقيق الفوز بها، وكل ما أستطيع قولة إننا جاهزون لتقديم مباراة جيدة، وإننا سنسعى إلى تحقيق الفوز بها.
وأشار إلى أن كرة القدم لا تستطيع مهما كانت قدرات فريقك وقدراتك كمدرب أن تؤكد حتمية تحقيق الفوز بها، فكل مباراة لها ظروفها الخاصة.
وعن المباراة أمام الظفرة قال مدرب الوصل: أتوقع أن تكون المباراة قوية خاصة أن المنافس يعيش أفضل حالاته.
وأضاف: الوصل مازال يعاني الغيابات والنقص بسبب الإصابات التي مازالت تلاحق لاعبيه، فبجانب إصابة ويلتون سواريز يغيب كل من البرازيلي لوكاس غالفاو وعلي صالح للإيقاف.
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