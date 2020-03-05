تصفيات بطولة فزاع للغوص الحر تنطلق اليوم الخميس



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقام، اليوم الخميس، تصفيات النسخة ال14 من «بطولة فزاع للغوص الحر الحياري»، التي ينظمها ويشرف عليها «مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث»؛ وذلك بمشاركة واسعة من نخبة المتخصصين في هذه الرياضة، النابعة من الموروث الشعبي؛ حيث سيجري التنافس في «مجمع حمدان الرياضي» في الفئات الرئيسية المخصصة للمحترفين والخليجين والناشئين؛ من أجل حجز بطاقات التأهل للنهائيات التي ستقام يوم السبت المقبل.

وأكمل المشاركون تدريباتهم؛ حيث فتحت اللجنة المنظمة أبواب المجمع أمام المشاركين على مدار ثلاثة أيام متواصلة؛ من أجل منحهم المجال للتحضير والاعتياد على الأجواء العامة للحدث، وسط إقبال وجدية كبيرة من الغواصين الساعين للتفوق في الحدث الذي أصبح ينال اهتماماً على كافة الصعد المحلية والإقليمية والعالمية.

وشهدت التدريبات مشاركة متنافسين من جنسيات متعددة؛ حيث أجمعوا على حسن التحضيرات من اللجنة المنظمة، وأعلنوا التحدي؛ ترقباً لانطلاق الحدث، وأكد الكرواتي برانكو، الذي سبق له الفوز بلقب المحترفين، وتحطيم أرقام قياسية عالمية سابقاً، أنه جاهز من أجل خوض المنافسات.

وشهدت التدريبات مشاركة كويتية لافتة، بتواجد حسن علي الشراح الذي يتواجد برفقة نجله علي الذي يشارك في فئة الناشئين، إلى جانب زميله عبدالله العمران أحد أبطال دولته، كما لفت اليمني منير عثمان علي، الأنظار خلال تواجده في التدريبات، وهو البالغ من العمر 64 سنة، والذي يشارك لأول مرة، وتسجل الفتيات السعوديات حضورهن في الحدث، ومنهن رويدة العروي، التي عبرت عن تطلعها لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة في أول مشاركة لها.