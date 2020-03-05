شكرا لقرائتكم خبر عن «كواترو» يقترب من دوري الأولى والان نبدء باهم واخر التفاصيل
عزز فريق مركز كواترو الرياضي صدارته لفرق دوري الدرجة الثانية واقترب من الصعود إلى دوري الأولى قبل 3 جولات من الختام بعد فوزه الكبير على ريجيتال 5-2 على ملاعب نادي عجمان، في الجولة 15، ليرفع رصيده إلى 32 نقطة بفارق 4 نقاط عن الفلاح الثاني الفائز على فريق كلية الدار الجامعية 4-1.
وخسر فريق الموج أمام سيتي 4-5 ليتوقف رصيده عند 26 نقطة، كما فاز يونايتد على الحزم 3-2، وسبورت سابورت على الهلال يونايتد 4-3.
وتنص لوائح البطولة على تأهل الأول والثاني مباشرة إلى الدرجة الأولى بعد استيفاء الشروط والمعايير الخاصة بتلك المسابقة.
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