«كواترو» يقترب من دوري الأولى

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: محمود شرف

عزز فريق مركز كواترو الرياضي صدارته لفرق دوري الدرجة الثانية واقترب من الصعود إلى دوري الأولى قبل 3 جولات من الختام بعد فوزه الكبير على ريجيتال 5-2 على ملاعب نادي عجمان، في الجولة 15، ليرفع رصيده إلى 32 نقطة بفارق 4 نقاط عن الفلاح الثاني الفائز على فريق كلية الدار الجامعية 4-1.

وخسر فريق الموج أمام سيتي 4-5 ليتوقف رصيده عند 26 نقطة، كما فاز يونايتد على الحزم 3-2، وسبورت سابورت على الهلال يونايتد 4-3.

وتنص لوائح البطولة على تأهل الأول والثاني مباشرة إلى الدرجة الأولى بعد استيفاء الشروط والمعايير الخاصة بتلك المسابقة.