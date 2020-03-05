تعاون كروي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اللجنة الانتقالية لاتحاد الإمارات لكرة القدم دامير ميسكوفاتش نائب رئيس الاتحاد الكرواتي لكرة القدم.

وبحث الشيخ راشد بن حميد النعيمي سُبل التعاون المُشترك مع الاتحاد الكرواتي لكرة القدم على صعيد تبادل الخبرات الفنية والإدارية وإقامة المعسكرات والمباريات الودية بين منتخبات الإمارات وكرواتيا.

حضر اللقاء حميد أحمد الطاير وهشام محمد الزرعوني وعلي حمد البدواوي أعضاء اللجنة الانتقالية وإبراهيم النمر الأمين العام المساعد للشؤون الفنية.

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