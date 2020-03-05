محمد بن راشد يشهد مهرجان ولي عهد دبي للقدرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حسن الخميس

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سباق كأس اليمامة للقدرة للفرسات المحطة الثالثة لمهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة الذي جرى، أمس، لمسافة 119 كيلومتراً في مدينة دبي للقدرة في سيح السلم بدبي. وكان السباق الذي خصص للفرسات، شهد مشاركة كبيرة ومميزة بلغت 163 فارساً وفارسة.

وفي نهاية السباق توج الفارس عبدالله علي العامري، بطلا للسباق وهو على صهوة الفرس مزيونة المملوكة لإسطبلات F3 لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي بزمن 4.05.26 ساعات، تلاه في المركز الثاني الفارسة أيمي لوس من نفس الإسطبل بزمن 4.96.39 ساعات، وحل ثالثاً الفارس سعيد أحمد الشامسي من إسطبلات M

7 بزمن 4.18.05 ساعات.

توج أبطال السباق الدكتور غانم الهاجري، الأمين العام لاتحاد الإمارات للفروسية، ورافقه محمد عيسى الغضب المدير التنفيذي لنادي دبي للفروسية، إلى جانب مدربي الإسطبلات الفائزة.

هذا ورصدت مؤسسة ميدان ونادي دبي للفروسية جوائز مميزة لأصحاب المراكز الأولى في السباق، وحصل أصحاب المراكز العشر الأولى على سيارة لكل فائز منهم، وحصل أصحاب المراكز من الحادي عشر وحتى المركز السابع عشر على جوائز مالية مميزة.

وحقق الفارس عبدالله العامري بفوزه بسباق كأس اليمامة، أمس، ثنائية تاريخية؛ إذ حقق بنفس الفرس الفوز أيضاً بكاس جميلتي للفارسات في مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وحرص العامري على إهداء لقبه الثاني أيضاً إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، مالك إسطبلات F

3 أكبر الداعمين له ولزملائه شباب القدرة.

هذا وأهدى خليفة غانم المري مدرب إسطبلات F3 الفائزة بسباق كأس اليمامة للفارسات الإنجاز إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لدعمه الكبير لسباقات القدرة على مستوى الدولة وللمهرجان ولكافة أنشطة الفروسية، مؤكداً عزم خيول F3 على مواصلة مشوار التفوق والتألق مبيناً أن السباق الذي حظي بمشاركة كبيرة ومميزة من قبل 163 فارساً وفارسة شهد قمة الإثارة والقوة من بدايته إلى نهايته، متمنياً المزيد من الألقاب خلال السباق الرئيسي للمهرجان يوم السبت المقبل. واعتبر المري المهرجان من أهم المحطات في فروسية القدرة ويحظى دوماً بمشاركة كبيرة محلية وخارجية.

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