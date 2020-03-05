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مؤتمر صحفي للسباق الرئيسي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنظم «مؤسسة ميدان» و«نادي دبي للفروسية» في تمام الساعة الواحدة والنصف من ظهر اليوم الخميس، المؤتمر الصحفي الرسمي للسباق الرئيسي في «مهرجان سمو ولي عهد دبي» المقرر إقامته صباح السبت المقبل.
يقام المؤتمر برعاية طيران الإمارات، الراعي الرسمي للسباق، وبحضور مسؤولي ميدان، واتحاد الإمارات للفروسية، والقائمين على التنظيم من قبل الفنيين بنادي دبي للفروسية.
وسيتم الإعلان خلال المؤتمر عن كافة تفاصيل السباق الرئيسي، وإعلان الراعي الرئيسي للسباق وأهم الإسطبلات إلى جانب الفرسان المشاركين في الحدث المنتظر، يوم السبت المقبل.
وكانت اللجنة المنظمة للحدث وجهت الدعوة لأهم الفرسان والفارسات المشاركين من داخل وخارج الدولة وللمدربين وملاك الإسطبلات.

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