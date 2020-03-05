ريال سوسييداد طرف أول في نهائي كأس إسبانيا

بات ريال سوسييداد اول المتأهلين الى المباراة النهائية من مسابقة كأس اسبانيا لكرة القدم بفوزه على مضيفه ميرانديس من الدرجة الثانية 1-صفر في اياب نصف النهائي الاربعاء.
وكان سوسييداد تقدم ذهابا 2-1.
وسجل الفريق الباسكي هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء ترجمها بنجاح ميكل اويارزابال بعد لمسة يد من احد لاعبي ميرانديس داخل المنطقة (41).
ومن المتوقع ان تكون المباراة النهائية المقررة في اشبيلية في 18 نيسان/ابريل المقبل باسكية بحتة لان اتلتيك بلباو تقدم ذهابا على ملعبه على غرناطة 1-صفر قبل مباراة الاياب الخميس على ملعب الاخير.
واحرز ريال سوسييداد الكاس مرتين في تاريخه عامي 1909 و1987.
ملخص المباراة:
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