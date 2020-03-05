ريال سوسييداد طرف أول في نهائي كأس إسبانيا

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بات ريال سوسييداد اول المتأهلين الى المباراة النهائية من مسابقة كأس اسبانيا لكرة القدم بفوزه على مضيفه ميرانديس من الدرجة الثانية 1-صفر في اياب نصف النهائي الاربعاء.

وكان سوسييداد تقدم ذهابا 2-1.

وسجل الفريق الباسكي هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء ترجمها بنجاح ميكل اويارزابال بعد لمسة يد من احد لاعبي ميرانديس داخل المنطقة (41).

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ومن المتوقع ان تكون المباراة النهائية المقررة في اشبيلية في 18 نيسان/ابريل المقبل باسكية بحتة لان اتلتيك بلباو تقدم ذهابا على ملعبه على غرناطة 1-صفر قبل مباراة الاياب الخميس على ملعب الاخير.

واحرز ريال سوسييداد الكاس مرتين في تاريخه عامي 1909 و1987.

ملخص المباراة: