إقامة جميع المباريات والأحداث الرياضية في إيطاليا خلف أبواب موصدة

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ستقام جميع المباريات والاحداث الرياضية في ايطاليا خلف ابواب موصدة حتى الثالث من نيسان/ابريل المقبل بحسب مرسوم وقع عليه رئيس حكومة ايطاليا جوسيبي كونتي الاربعاء.

وجاء في المرسوم "يستمر السماح باقامة جميع الاحداث والمسابقات الرياضية من مختلف الانواع اكان خاصة او عامة لكن داخل قاعات (ملاعب) رياضية موصدة اي من دون حضور الجمهور".

سيدخل هذا القرار حيز التنفيذ لدى صدوره في الجريدة الرسمية وحتى الثالث من نيسان/ابريل.

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كما طالبت الحكومة ضمن هذا المرسوم المنظمات والاندية الرياضية بالقيام من خلال اجهزتها الطبية "بالفحوصات اللازمة لاحتواء مخاطر انتقال عدوى فيروس كورونا بين الرياضيين، المدربين، المسوؤلين وجميع الذين يرافقونهم".

وكان تم تأجيل مباراتي الدور نصف النهائي في كأس ايطاليا، بين ميلان ويوفنتوس الاربعاء، ونابولي مع انترميلان الخميس ولم يتم تحديد اي موعد جديد لاقامتها.

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