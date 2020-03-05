شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق نهائي ويندي سيتي للاسكواش ومصر تضمن لقب السيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام فجر اليوم الخميس، مباراتي الدور النهائي ببطولة ويندى سيتى للاسكواش، والتى تستضيفها شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة بين 27 فبراير وحتى الخامس من مارس الجاري.

وتقدر القيمة المادية لجوائز البطولة بحوالى 250 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، كثانى بطولة بلاتينية فى 2020 بعد بطولة جى بى مورجان.

وضمنت مصر لقب السيدات بتأهل الثنائي، رنيم الوليلي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى عالميا لسيدات الاسكواش، ونور الشربيني لاعبة سبورتنج و المصنفة الرابعة وبطلة العالم في أخر نسختين.

بينما في منافسات الرجال يلتقي علي فرج المصنف الثاني عالميا للرجال ولاعب وادي دجلة، مع النيوزيلاندي بول كول المصنف الخامس عالميا.

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وكان علي فرج قد تغلب في مباراة الدور نصف النهائي على مواطنه طارق مؤمن بطل العالم والمصنف الثالث عالميا بنتيجة 3/0، في مباراة استغرقت 37 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:12-10, 11-2, 11-8.

ومنذ انطلاق الموسم الجارى فى سبتمبر الماضى هيمنت مصر على الألقاب الكبرى، وتوج محمد الشوربجى ونور الطيب بأول بطولة وهى الصين المفتوحة، كما توج الشوربجى ورنيم الوليلى ببطولة سان فرانسيسكو، وفاز على فرج ببطولة أمريكا المفتوحة، ثم فاز كريم عبد الجواد ببطولتى مصر الدولية التى أقيمت تحت سفح الأهرامات وتشانل فاز، وحصدت نور الشربينى بطولة العالم للمرة الثانية على التوالى والرابعة فى تاريخها، توج طارق مؤمن ببطولة العالم الفردية ومع المنتخب، كما حصد محمد الشوربجى بطولة جى بى مورجان كأول بطولة بلاتينية فى العام الجارى، وتوجت نوران جوهر بلقب بطولة كارول ويمولر.

كما حصل كريم عبد الجواد، لاعب الأهلى والمصنف الرابع عالميًا لرجال الاسكواش، ببطولة ايدينبرج التى أقيمت بأسكتلندا فى فبراير الجارى، ليحصد ثالث ألقابه بعد التتويج ببطولتى مصر الدولية وتشانل فاز، كما حصدت نور الطيب المصنفة الخامسة عالمياً ولاعبة هليوبوليس، بطولة كليفلاند كلاسيك لسيدات الاسكواش لتتوج بثانى ألقابها منذ انطلاق الموسم الجارى، حيث كانت البطلة المصرية قد توجت ببطولة الصين المفتوحة، كأول بطولة فى انطلاق موسم الاسكواش 2019/2020، كما توج طارق مؤمن ببطولة كأس كندا.