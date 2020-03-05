شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الزمالك تلبي دعوة عشاء السفير نبيل حبشي بتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لبى وفد بعثة نادي الزمالك في تونس، دعوة مأدبة العشاء التي إقامها نبيل حبشي السفير المصرى في تونس للبعثة البيضاء لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك والاعلاميين مساء اليوم بمنزله

حضر العشاء المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس الزمالك وأعضاء المجلس هانى زادة وحمادة أنور واللواء علاء مقلد وأيمن حافظ المنسق العام لفريق الكرة، كان السفير المصري قد حضر مران الفريق والذي أقيم على الملعب الفرعي لاستاد رادس اليوم من أجل مؤازرة الفريق قبل مواجهة الترجى التونسى يوم الجمعة المقبل بإياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

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كما حرص نبيل حبشي سفير مصر في تونس على استقبال بعثة فريق الزمالك في مطار مع هاني زادة عضو مجلس أدارة القلعة البيضاء الذي تواجد قبل البعثة بثلاثة ايام.

ويلتقي الزمالك مع الترجى التونسى يوم الجمعة المقبل، ضمن مباريات العودة لدور الـ8 بدورى أبطال أفريقيا، وخاض الزمالك التدريب اليوم الأربعاء المقبل على الملعب الفرعي لأستاد رادس، فى إطار الاستعدادات لمواجهة الترجى التونسى التى ستجمع بينهما فى التاسعة مساء الجمعة المقبل، فى إياب دور ربع النهائى منافسات منافس بطولة دورى أبطال إفريقيا، التى ستقام على استاد رادس.