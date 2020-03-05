الغندور: ما تحقق في مصر فيما يخص تقنية (VAR) غير مسبوق عالميًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، إن حصول 52 حكمًا مصريًا على رخصة (VAR) في وقت قياسي أمر غير مسبوق عالميًا.

جمال الغندور، أضاف خلال مداخلة أُجريت معه ببرنامج ملعب ONTIME مع الإعلامي أحمد شوبير، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس:"ما تحقق في مصر فيما يخص تقنية (VAR) غير مسبوق عالميًا.

وأشار رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، إلى أن الرباعي جهاد جريشة، البنا وأمين عمر وأبو الرجال ـ كحكم مساعد ـ كانوا فقط يحملون رخصة (VAR) في مصر.

وأتم الغندور حديثه بنفي وجود أزمة بينه واتحاد الكرة المصري، مضيفًا:"مستمر حتى نهاية الموسم هذه مسؤوليتي وكنت عضو لجنة وتم اختياري من قبل اللجنة الخماسية كرئيس للحكام ومستمر في عملي".

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وكان اتحاد الكرة قد أعلن أن اليوم الخميس موعد تطبيق تقنية الفيديو "VAR" في الدوري المصري الممتاز والبطولات المحلية الأخرى، وآلية التنفيذ.

ويعقد الاتحاد المصري مؤتمراً صحفياً في الواحدة ظهر الخميس بمقره الرئيسي في القاهرة بحضور عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد وأعضاء اللجنة.

ويستعرض المؤتمر الصحفي للإعلان عن تطبيق تقنية الفيديو لأول مرة في مصر استعراضاً للخطوات التي اتخذها الاتحاد من أجل الوصول إلى تطبيق التقنية في مصر، وشرح كيفية التعامل معها في الملاعب.

ومن جانبه قام جمال الغندور رئيس لجنة الحكام بعقد محاضرتين فنيتين لفريقي إنبي وطلائع الجيش حول تقنية الفيديو، على أن تعمم التجربة على كل الأندية للتثقيف قبل تطبيق "VAR" رسمياً.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن من قبل تطبيق تقنية الفيديو مع بداية مباريات الدور الثاني في الدوري المصري الممتاز، وشهدت الفترة الماضية تجربة الأجهزة في مصر وحصول الحكام على أحقية التعامل مع التقنية.