محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالقادر سعيد:
نفى أحمد قعلول وزير الرياضة التونسي ما تردد حول صدور قرار بمنع الجماهير الأجنبية من حضور مباريات دوري أبطال إفريقيا في تونس.
وكان عبد اللطيف المكي وزير الصحة التونسي قد أعلن منع الجماهير الأجنبية من الحضور في مباريات الأندية التونسية في الملعب.
وفي تصريحات لقناة "أون تايم" قال أحمد قعلول :"ليس هناك أي قرارات تتعلق بمنع الجماهير الأجنبية أو المحلية حتى الآن".
ويستعد الترجي لاستضافة الزمالك يوم الجمعة المقبل في ملعب رادس في مباراة إياب دور الثمانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا.
وأضاف الوزير التونسي :"الفيروس (كورونا) لم ينتشر في مصر أو تونس حتى يتم إصدار قرارات غير مألوفة بمنع الجماهير".
وأنهى قعلول :"نرحب بالمصريين لحضور المباراة في الملعب، ورسالتي للجمهورين المصري والتونسي هي أن العالم يتابعنا وعلينا أن نظهر الرقي والتقدم والحضارة أمام الجميع في الملعب".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الرياضة التونسي يوضح حقيقة منع جماهير الزمالك من حضور مباراة الترجي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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