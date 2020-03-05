رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية : المراسلات الدولية تؤكد على إقامة الأولمبياد في معادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عمرو:

أكد رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، هشام حطب، بأن اللجنة الأوليمبية الدولية لم ترسل لهم أية خطابات تفيد بتأجيل أولمبياد طوكيو التي تقام في الصيف القادم.

وصرح حطب في تصريحات تليفزيونية لقناة "أون تايم سبورت 2": كل المراسلات التي تصل لنا من اللجنة الأوليمبية الدولية تؤكد بأن أولمبياد طوكيو في معادها ولن يتأثر تنظيمها بفيروس كورونا".

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وأضاف رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية:" نتخذ كل الاحتياطات الطبية اللازمة خلال إعداد المشاركين في منافسة أولمبياد طوكيو، فيما يخص المعسكرات الخارجية التي تنظم لهم".

وأكمل هشام حطب:" نقوم برعاية السفريات الخارجية لكل لاعبينا، حيث يتم إلغاء أي معسكر سيقام في بلد يتواجد فيها شبهة انتشار وباء كورونا".

وأتم حطب:" اللجنة الطبية التابعة لللجنة الأوليمبية المصرية تتابع تطورات الأمر بحرص عن طريق متابعة منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية".