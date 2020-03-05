تعرف علي قرارات مجلس اتحاد السلة بعد إجتماعه اليوم

اتخذ مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مجدي أبوفريخة، عدد من القرارات، جاءت على النحو التالي:- إقامة البطولة الأفريقية للناشئين تحت 18 سنة بالقاهرة في الفترة من 14 إلى 23 أغسطس 2020.
المشاركة في البطولة الأفريقية للناشئات تحت 18 سنة بمالي فيالفترة من 10 إلى 19 يوليو 2020.
إقامة البطولة العربية للناشئين تحت 18 سنة بالقاهرة في الفترة من 18 إلى 27 يوليو 2020.
اضافة الحكم الدولي وائل إبراهيم إلى اللجنة الرئيسية للحكام بصفته رئيسا للجنة حكامالميني باسكت تعيين آلاء خالد عبد المحسن إداري لمنتخبات 3/3
تعيين محمد مجدي إداري لمنتخب الناشئين تحت 18 سنة عقد اجتماع لرؤساء لجان الفروع والمدير التنفيذي مع مجلس إدارة الاتحاد يوم 27 مارس الجاري
تكريم أسماء قدامى كرة السلة الحاليين والمتوفيين الموافقة لفرع القاهرة على اتخاذ الإجراءات الإدارية والمالية لتخصيص قطعة أرض لبناء ملعب مكشوف وقاعة اجتماعات باسم فرع القاهرة.
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