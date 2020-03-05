شاهد.. مانشستر سيتي يلدغ شيفيلد بهدف اجويرو في كأس الاتحاد الانجليزي

حقق فريق مانشستر سيتي فوزاً هاماً علي مضيفه شيفيلد وينزداي بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الاربعاء علي ملعب هيلسبرة ضمن منافسات ثمن نهائي كأس الاتحادالانجليزي.
نجح اصحاب الارض بالخروج بنتيجة التعادل بعد نهاية احداث الشوط الأول الذي فشل فيه لاعبو السيتي في هز شباك المنافس.
ومع انطلاق الشوط الثاني نجح الارجنتيني المخضرم سيرجيو اجويرو في تسجيل هدف المباراة الوحيد لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة 53 من عمر المباراة.
وكان مانشستر سيتي قد فاز مساء الأحد بلقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، بتغلبه على أستون فيلا 2-1 على ملعب "ويمبلي" العريق.
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