مستندات..الكاف يوقع عقوبات نارية ضد الترجي التونسي قبل لقاء الزمالك

استقر الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف"، على توقيع عقوبات قاسية ضد الترجي التونسي بعدما أدان تقرير الحكم المغربي رضوان جيد الفريق التونسي بعد مباراته مع الزمالك في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا. دوري أبطال أفريقيا. ويعلن الكاف خلال الساعات المقبلة عن العقوبات التالية: ايقاف معين الشعبانية مدرب الفريق ٤ مباريات ايقاف مجدي تراوري مدرب الفريق ٤ مباريات ايقاف عبد الرؤوف بن غيث لاعب الفريق ٤ مباريات ايقاف خليل شمام لاعب الفريق ٦ مباريات

كما قرر الكاف توقيع غرامات مالية على الترجي بقيمة إجمالية بلغت ١٤٠ ألف دولار لإشعال الجماهير الألعاب النارية واعتراض الشعباني وترواوي وبن غيث وشمام على الحكم.

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