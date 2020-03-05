أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، طاقم حكام مباراة انبي وطلائع الجيش غدا بالدوري الممتاز، والتي ستقام في الخامسة مساء على ملعب جهاز والتي ستقام في الخامسة مساء على ملعب جهاز الرياضة العسكري. ويتكون طاقم الحكام من: محمد معروف حكم يوسف البساطي وشريف عبد الله مساعدين سيد شعبان حكم رابع محمد الصباحي حكم فيديو مصطفى مدحت مساعد حكم فيديو

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كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا .. تقنية الفيديو تظهر في لقاء الطلائع وانبي بالدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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