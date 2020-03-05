مانشستر سيتي بصعوبة إلى ربع نهائي كأس انجلترا





تأهل مانشستر سيتي إلى ربع نهائي مسابقة كأس إنجلترا، بفوزه مساء الأربعاء على مضيفه شيفيلد وينزداي 1-0.



وأحرز سيرجيو أجويرو هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 53.



وكان مانشستر سيتي فاز مساء الأحد بلقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، بتغلبه على أستون فيلا 2-1 على ملعب "ويمبلي" العريق.



وفي مباراة الأربعاء، اعتمد مانشستر سيتي على طريقة اللعب 4-3-3، فتواجد جون ستونز إلى جانب نيكولاس أوتاميندي في عمق الخط الخلفي، بإسناد من الظهيرين جواو كانسيلو وبينجامين ميندي.



ووقف رودري كلاعب ارتكاز وراء ثنائي صناعة الألعاب برناردو سيلفا ودافيد سيلفا، فيما تمركز سيرجيو أجويرو كمهاجم صريح ومن حوله رياض محرز وجابرييل جيسوس.



في الناحية المقابلة، لجأ شيفيلد وينزداي إلى طريقة اللعب 4-4-2، فتكون الخط الدفاعي من الرباعي ليام بالمر ودومينيك يورفا وجوليان بورنر ومورجان فوكس.



ووقف جايكوب ميرفي وجوي بيلوبيسي على الجناحين، مقابل تمركز كيران لي وباري بانانا في وسط الملعب، وشكل فرناندو فوريستييري ثنائيا هجوميا مع أليسيو دي كروز.



التهديد الحقيقي الأول في اللقاء جاء في الدقيقة السابعة عبر ميرفي الذي شق طريقه من الناحية اليمنى قبل أن يطلق تسديدة لم تبتعد كثيرا عن مرمى سيتي.



وفشل أجويرو في استثمار عرضية ميندي الخطيرة بالدقيقة التاسعة، واحتسب الحكم ركلة حرة لسيتي في الدقيقة 20، نفذها دافيد سيلفا نحو منطقة الجزاء لتصل إلى ستونز الذي بدوره حولها إلى جيسوس، لكن رأسية الأخير من مسافة قصيرة ضلت المرمى.



وأبعد بالمر عرضية ميندي لتصل الكرة إلى محرز الذي سددها بعيدا عن المرمى في الدقيقة 23، ولم ينجح البرازيلي جيسوس في الوصول إلى تمريرة أجويرو أمام في المرمى بالدقيقة 26.



ومن ركلة حرة نفذها محرز، وصلت الكرة إلى رأس أوتاميندي قبل أن ترتد من العارضة في الدقيقة 32، وقطع ستونز الكرة قبل أن يستثمرها دي كروز إثر تمريرة من يورفا في الدقيقة 35.



وقبل أن يلفظ الشوط الأول أنفاسه الأخيرة، نفذ محرز ركلة حرة على رأس ستونز الذي ارتدت كرته من الأرض إلى فوق المرمى.



ولم تشكل محاولة أجويرو خطرا على حارس مرمى شيفيلد وينزداي جو وايلدسميث، قبل أن تصل الكرة إلى ميندي في الناحية اليسرى، ليطلقها قوية وترتطم بالعارضة في الدقيقة 50.



وأبعد وايلدسميث تسديدة برناردو سيلفا في الدقيقة 52، لكنه فشل في التصدي لمحاولة أجويرو الذي افتتح التسجيل في الدقيقة 53، بعدما قدم له ميندي تمريرة متقنة في مواجهة المرمى.



وفي الدقيقة 61، مرر جيسوس الكرة في الناحية اليمنى إلى محرز الذي أطلق تسديدة مرت بجوار القائم، وتألق وايلدسميث في الدقيقة 72، عندما تصدى لمحاولة من ستونز قبل أن تصل إلى رودري الذي تابعها مباشرة لكن الحارس كان لها بالمرصاد.



عاد وايلدسميث ليحرم محرز في التسجيل مرتين في أقل من 20 ثانية بعدما تصدى لتسديدتين بالدقيقة 75، وضغط أصحاب الأرض في الدقائق العشر الأخيرة بغية تحقيق التعادل، وفشل البديل ستيفن فليتشر في الوصول إلى تمريرة عرضية أمام المرمى من أليمس هانت في الدقيقة 80.



وأبعد حارس مرمى مانشستر سيتي كلاوديو برافو شبح هدف محقق في الدقيقة 82، قبل أن يخرج أجويرو من الملعب ويدخل مكانه رحيم سترلينج، في وقت بدا فيه مدرب سيتي جوسيب جوارديولا غير راض عن المهاجم الأرجنتيني.



بيد أن سترلينج أهدر فرصة قتل المباراة في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بعد انفراد بالحارس وايلدسميث، لتنتهي المواجهة بهدف للسيتي.



المصدر: موقع كورة

