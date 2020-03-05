رياضة | شريف عيسى: هناك إصرار داخل بعثة الأهلي لعبور صن داونز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شريف عيسى: هناك إصرار داخل بعثة الأهلي لعبور صن داونز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"هناك إصرار داخل بعثة الأهلي على تحقيق نتيجة إيجابية أمام صن داونز والصعود للدور نصف النهائي". وأشار :"وجود الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي رئيسًا للبعثة يمنح اللاعبين التفاؤل وتحقيق نتيجة إيجابية". وتابع :"الاحتمال الأكبر بأن مدرجات ملعب اللقاء ستكون ممتلئة عن أخرها، هناك اهتمام كبير في الشوارع الرئيسية لبريتوريا".

أكد شريف عيسى السفير المصري في جنوب إفريقيا على أن هناك إصرار داخل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لعبور محطة صن داونز الجنوب إفريقي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.