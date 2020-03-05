رياضة | مواجهة نارية لمعلمين الواسطى واهناسيا على خطف بطاقة الصعود للترقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواجهة نارية لمعلمين الواسطى واهناسيا على خطف بطاقة الصعود للترقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام الجمعه منافسات الجولة 13 بدورى القسم الرابع ببنى سويف والتى تشهد منافسة شديدة على الصعود بين فرق معلمين الواسطى و اهناسيا ، وتمثل مباريات الجولة أهمية كبرى خاصة فى ظل تبقى جولة وحيدة على الانتهاء المسابقة رسميا .

ديربي اهناسيا ومعلمين الواسطى لخطف الصدارة

أولى وأهم مباريات الجولة والتى تشهد اهتمام جماهيري كبير وتسهم بنسبة كبرى فى تحديد المتصدر ، تجمع بين فريقى اهناسيا المدينة ومعلمين الواسطى والتى تقام على ملعب اهناسيا .

اهناسيا بقيادة مديره الفنى عمرو عبد العال يدخل المباراة بسلاح الأرض والجمهور أمام ضيفه معلمين الواسطى " لافازا" بقيادة مديره الفنى أحمد بدوى الطامح لتحقيق إنجاز تاريخي له وللفريق بمباراة تعتبر الأقوى والاشرس بالمسابقة فى ظل تساوى الفريقان بذات الرصيد 29 نقطة لكل منهما .

فيما يحل مركز شباب باروط بقيادة مديره الفنى محمد حسن ضيفا على الشبان المسلمين بقيادة الثنائى أحمد معوض في مباراة يحاول بها كل فريق الفوز لتحسين الترتيب .

ويحل مركز شباب الفشن ضيفا على نظيره سمسطا بقيادة مديره الفنى احمد رمضان ، ويأمل أبناء الفشن فى الفوز بالمباراة لإسعاد الجماهير فيما يطمح أبناء سمسطا فى خطف الثلاث نقاط واستمرار النتائج المتميزة والتأكيد على كون الفريق الحصان الاسود للبطولة .

فيما يستضيف مركز شباب الواسطى نظيره بوش " ليدرز " بملعبه بالواسطى لتحسين النتائج .

ترتيب القسم الرابع ببنى سويف

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1 - معلمين الواسطى 29 نقطة

2 - اهناسيا 29 نقطة

3 - مركز شباب الفشن 21 نقطة

4 - سمسطا الرياضى 18 نقطة

5 - باروط 17 نقطة

6 - الشبان المسلمين 16 نقطة

7 - مركز شباب الواسطى 7 نقاط

8 - بوش الرياضى صفر