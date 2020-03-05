رياضة | قرار صارم من كارتيرون.. إستبعاد نجم الزمالك لأسباب تربوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرار صارم من كارتيرون.. إستبعاد نجم الزمالك لأسباب تربوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي لنادى الزمالك إستبعاد نجم الفريق لأسباب تربوية.

وقال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قرر استبعاد مصطفي فتحي، لاعب الفريق، من حساباته الفنية، في الفترة المقبلة.

Advertisements

وأكد عمر ربيع ياسين عبربرنامجه "نمبر وان" على قناة "النهار"، أن قرار استبعاد كارتيرون للاعب جاء لأسباب تربوية بسبب تصرفاته وعدم تنفيذ تعليمات الجهاز الفني.

وأوضح: "الأزمة بدأت بعدما أعلن اللاعب عن غضبه لعدم المشاركة في لقاء السوبر المصري أمام الأهلي، ورفضه الوقوف بجانب لاعبي الفريق في وسط الملعب مع زملاؤه وقت تنفيذ ضربات الترجيح من نقطة الجزاء بعد لقاء السوبر".

وأتم: "المدير الفني غاضب من تصرف مصطفي فتحي وقرر إبعاده، والاعتماد علي شيكابالا بدلا منه".