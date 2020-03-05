رياضة | محسن ياجور: الأهلي والزمالك حاولا ضمي وشرف لي ارتباط إسمي بالخطيب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محسن ياجور: الأهلي والزمالك حاولا ضمي وشرف لي ارتباط إسمي بالخطيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال ياجور في تصريحات تلفزيونية :"مباراة الإياب قوية بحكم أن النتيجة في مباراة الذهاب انتهت بالتعادل ٢-٢".
وأضاف :"نسعى لتحقيق هدفنا وهو الصعود لدور نصف النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية".
وتابع :"شرف لي كبير أن يرتبط إسمي بمحمود الخطيب وأتمنى تجاوزه كأكثر اللاعبين المسجلين في البطولات الإفريقية، والأمر يدعو للفخر".
وعن ارتباط اسمه بالانضمام للزمالك قبل ذلك قال :"كان هناك مفاوضات بالفعل في ٢٠١٦ كنت قريبا من الأهلي، أما منذ عامين كنت سأنتقل للزمالك، لكن انتقلت للدوري القطري".
وأشار :"لو تقدم لي عرضًا من الأهلي أو الزمالك سأرحب بكل تأكيد بالانضمام إلى أي منهما".