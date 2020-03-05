رياضة | نجم برشلونة ينفجر ويكشف حقيقة إصابته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم برشلونة ينفجر ويكشف حقيقة إصابته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث نجم فريق برشلونة الإسباني عن حقيقة إصاباته في الفترة الأخيرة وغيابه عن مباراة الفريق ضد ريال مدريد في الكلاسيكو الأخير في إطار منافسات الدوري الإسباني.

وكانت قد أشارت إذاعة راديو كتالونيا صباح اليوم إلى أن جونيور فيربو يعاني من إصابة في يده اليسرى خلال مشاركته في سباق الكارتنج.