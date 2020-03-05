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رياضة | نجم برشلونة ينفجر ويكشف حقيقة إصابته

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تحدث نجم فريق برشلونة الإسباني عن حقيقة إصاباته في الفترة الأخيرة وغيابه عن مباراة الفريق ضد في الكلاسيكو الأخير في إطار منافسات .

وكانت قد أشارت إذاعة راديو كتالونيا صباح اليوم إلى أن جونيور فيربو يعاني من إصابة في يده اليسرى خلال مشاركته في سباق الكارتنج.

وكتب جونيور فيربو على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر : "أردت أن أوضح أن الإصابة الطفيفة التي تعرضت لها في يدي اليسرى حدثت في تدريبات الخميس قبل المباراة ضد إيبار، وأي كلام آخر هو بعيد عن الواقع".

وشارك فيربو خلال مباراتي إيبار في الدوري الاسباني ونابولي في وهو يرتدي ضمادة في يده اليسرى اثر تلك الإصابة.

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