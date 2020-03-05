رياضة | نجم برشلونة ينفجر ويكشف حقيقة إصابته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم برشلونة ينفجر ويكشف حقيقة إصابته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تحدث نجم فريق برشلونة الإسباني عن حقيقة إصاباته في الفترة الأخيرة وغيابه عن مباراة الفريق ضد ريال مدريد في الكلاسيكو الأخير في إطار منافسات الدوري الإسباني.
وكانت قد أشارت إذاعة راديو كتالونيا صباح اليوم إلى أن جونيور فيربو يعاني من إصابة في يده اليسرى خلال مشاركته في سباق الكارتنج.
وكتب جونيور فيربو على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر : "أردت أن أوضح أن الإصابة الطفيفة التي تعرضت لها في يدي اليسرى حدثت في تدريبات الخميس قبل المباراة ضد إيبار، وأي كلام آخر هو بعيد عن الواقع".
وشارك فيربو خلال مباراتي إيبار في الدوري الاسباني ونابولي في دوري أبطال أوروبا وهو يرتدي ضمادة في يده اليسرى اثر تلك الإصابة.