رياضة | هاري كين يفاجيء الجميع

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يتوقع قائد منتخب إنجلترا هاري كين، أن يكون جاهزاً في الوقت المناسب للمشاركة في بطولة أوروبا لكرة القدم 2020، إذ يستهدف العودة للملاعب في أبريل (نيسان) المقبل.

وخضع كين لجراحة من أجل علاج تمزق في عضلات الفخذ الخلفية اليسرى في يناير (كانون الثاني) الماضي ما أدى إلى زيادة المخاوف بشأن مشاركته في بطولة أوروبا 2020 التي تنطلق في 12 يونيو (حزيران) المقبل.

وتوقع مدرب إنجلترا غاريث ساوثغيت ومدرب فريقه توتنهام هوتسبير جوزيه مورينيو، عودة المهاجم البالغ عمره 26 عاماً للملاعب قبل نهاية الموسم الحالي.

وقال كين في مقابلة مع مجلة إئي.إس: "في ذهني سأشارك في بطولة أوروبا بالتأكيد، ما لم يحدث أي شيء جذري بين الآن وموعد البطولة سأشارك:

"لم أعد إلى تدريبات الفريق الأول بعد لكني أتدرب بجدية في صالة الألعاب الرياضية، أحاول استعادة قوتي طوال الوقت، أمامي بضعة أسابيع أخرى قبل العودة للمباريات مرة أخرى".

وأضاف كين: "أتمنى العودة للمباريات بين بداية ومنتصف أبريل (نيسان) المقبل".

وتصدر كين، الذي سجل 32 هدفاً في 45 مباراة مع منتخب بلاده، قائمة هدافي كأس العالم 2018 في روسيا، إذ بلغت إنجلترا الدور قبل النهائي.