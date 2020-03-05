رياضة | جيجز مدافعا عن جاريث بيل: من أفضل اللاعبين في العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جيجز مدافعا عن جاريث بيل: من أفضل اللاعبين في العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دافع الويلزي جيجز المدير الفني لمنتخب ويلز عن لاعبه جاريث بيل مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني بعد تعرضه للعديد من الانتقادات خلال الفترة الماضية بعد ظهوره بشكل سيء مع نادي ريال مدريد ووصفه بأنه أفضل اللاعبين في العالم.

وقال جيجز:"سوف أتحدث مع جاريث بيل عندما يتواجد معنا رفقة المنتخب هذا الشهر إنه رائع ، إنه شخص رائع سواء كان ذلك في الملعب أو خارج الملعب ، وانا أتطلع أكثر إلى كل ما يفعله اللاعب،أعتقد أيضا أنه لاعب رائع لقد أعطي الكثير لريال مدريد ، دائما سوف تكون الأنظار مسلطة عليه".

وأضاف مدرب منتخب ويلز:"لقد شاهدت مباراته ضد مانشستر سيتي ،وأنا أعلم أنه لم يكن على ما يرام ، ولكن عندما دخل إلى الميدان ، استقبلته الجماهير بشكل جيد لم يكن هناك صيحات استهجان كما ذكر البعض، هو مثل أي لاعب كبير في فريق رائع ، عليك أن تنافس كل أسبوع. إذا لم تكن كذلك ، فأنت منفتح من أجل التعرض للنقد ، فهذا جزء من كونك متواجد في فريق رائع مثل ريال مدريد لكن بالنسبة لي جاريث لا يزال من أفضل اللاعبين في العالم".

يذكر أن اللاعب الدولي الويلزي جاريث بيل يمر بموسم صعب مع نادي ريال مدريد الإسباني بدأ بأن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للنادي الملكي صرح برغبته في عدم تواجد اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية بعدها فشل بيل في الانتقال الي الدوري الصيني الممتاز ليستقر حبيس دكة بدلاء نادي ريال مدريد الإسباني هذا الموسم.