رياضة | فوز كفر بولين وبدر وهزيمة إيتاي البارود والمعمورة في القسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوز كفر بولين وبدر وهزيمة إيتاي البارود والمعمورة في القسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت مباريات الجولة الـ 27 للمجموعة الحادية عشر، في دوري القسم الثالث، إحراز 15 هدف، خلال المواجهات القوية التي أسفر عن :

خسارة مركز شباب إيتاي البارود على ملعبه من فريق مياة البحيرة، بهدف نظيف، وحقق فريق سبورتنج الفوز على فريق مركز شباب المعمورة بهدفين مقابل هدف.

ونجح فريق بدر في إقتناص فوز صعب خارج ملعبه أمام فريق مركز شباب القباري، بينما حسم التعادل السلبي لقاء، الترام مع شباب العبور.

وتعادل كوم حماده مع الإسكندرية للبترول 2-2 في مواجهة مثيرة، بينما خسر غزل كفر الدوار على ملعبه من فريق مركز شباب حوش عيسى بهدفين مقابل هدف.

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وتعادل فريق نهضة العامرية مع مركز شباب كوم حماده بهدف لكل منهما.

ترتيب المجموعة الحادية عشر

1- سبورتنج 53 نقطة

2- مياه البحيرة 51 نقطة

3- الترام 48 نقطة

4- م. ش كوم حمادة 45 نقطة

5- اسكندرية للبترول 40 نقطة

6- بدر 36 نقطة

7- إيتاى البارود 35 نقطة

8- كفر بولين 34 نقطة

9- شباب المعمورة 33 نقطة

10- نهضة العامريه 31 نقطة

11- شباب العبور 31 نقطة

12- غزل كفر الدوار 29 نقطة

13- كوم حمادة29 نقطة

14- شباب حوش عيسي 28 نقطة

15- رشيد 23 نقطة

16- شباب القباري 17 نقطة