الامارات | مؤجلتا دوري اليد تبتسمان لشباب الأهلي والوصل

شكرا لقرائتكم خبر عن مؤجلتا دوري اليد تبتسمان لشباب الأهلي والوصل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ابتسمت المواجهتان، المؤجلتان في دوري أقوياء كرة اليد للموسم الحالي، في وجه شباب الأهلي والوصل، عقب عودة «فرسان دبي» من صالة مضيفه الجزيرة بانتصارٍ مستحق بنتيجة (37-34)، وتحقيق الإمبراطور الفوز على ضيفه الوحدة بواقع (33-29)، في المباراتين اللتين أقيمتا أول من أمس، لحساب الجولتين 10 و13 في البطولة، واللتين تم تأجيلهما منذ شهري ديسمبر ويناير الماضيين، لارتباط اللاعبين الدوليين والمحترفين في العديد من الأندية بمنتخبات بلادهم في الاستحقاقات القارية.

واستعاد فريق شباب الأهلي وصافة الترتيب العام، بعدما رفع رصيده إلى النقطة 37 بفارق الثماني نقاط عن الشارقة المتصدر، فيما منح الانتصار فريق الوصل فرض نفسه شريكاً على كلّ من: الجزيرة ومليحة والعين على صعيد المركز الرابع ورصيد النقطة 28، متأخرة بفارق ست نقاط عن النصر الثالث، وحل الظفرة ثامناً برصيد 20 نقطة، وبني ياس تاسعاً برصيد 19 نقطة، والوحدة في المركز الأخير برصيد 16 نقطة.

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ونجح شباب الأهلي في تعويض نتيجة التعادل، الأسبوع الماضي، أمام العين (33-33) في أولى المباريات المؤجلة، بعدما عانى «فرسان دبي» في إنهاء الشوط الأول لصالحه أمام الجزيرة بفارق الهدف (17-16)، قبل أن ينجح على مدار الشوط الثاني في توسيع الفارق وحسم المباراة بفارق خمسة أهداف (37-32).

وعلى الطرف الآخر، لم يجد الوصل صعوبة في تجديد انتصاره على الوحدة، عقب فوزه ذهاباً مطلع ديسمبر الماضي (30-21)، بعد أن أحكم اللاعبون قبضتهم على مجريات الشوط الأول، الذي أنهوه متفوقين بفارق ستة أهداف (20-14)، والتي كانت كفيلة بالحفاظ على تقدمهم، وإنهاء المباراة لصالحهم (33-29).