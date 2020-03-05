الامارات | محمد بن راشد يشهد كأس اليمامة في مهرجان ولي عهد دبي للقدرة

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يشهد كأس اليمامة في مهرجان ولي عهد دبي للقدرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس، سباق كأس اليمامة للأفراس لمسافة 119 كيلومتراً، في ثالث أيام مهرجان ولي عهد دبي للقدرة، بمشاركة 163 فارساً وفارسة من مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية في الدولة.

وفاز بكأس اليمامة الفارس عبدالله علي العامري، بعدما صعد إلى صدارة السباق في المرحلة الرابعة على صهوة الفرس «مزيونة»، المملوكة لإسطبلات «إف 3»، بينما حلت في وصافة السباق الفارسة الإيرلندية إيمي لويس، على صهوة الفرس «تاميا دو دورزون» المملوكة لإسطبلات «إف 3»، أما الفارس سعيد أحمد الشامسي فقد جاء في المركز الثالث على صهوة الفرس «فال دو بونسيلت»، المملوك لإسطبلات «إم 7».

وانطلق السباق بقوة في المرحلة الأولى، التي تصدرها الفارس سهيل الغيلاني، وامتدت على مسافة 40 كيلومتراً، على صهوة الفرس «فلورا»، المملوكة لإسطبلات «إم 7»، مسجلاً 1:23:25 ساعة.

وحل ّ في وصافة هذه المرحلة، الفارس يوسف بدر محمد، على صهوة الفرس «غولديكوفا» المملوكة لإسطبلات «النصر 2»، بعد أن سجل زمناً قدره 1:24:30 ساعة، بينما تبعه في المرتبة الثالثة الفارس أحمد صالح الشحي على صهوة الفرس «أريزونا دو ساو» المملوكة لإسطبلات البوادي، بزمن 1:24:42 ساعة.

وفي بقية المراكز، حلت رابعة الفارسة الإيرلندية إيمي لويس، مسجلة زمناً قدره 1:24:55 ساعة، وتبعتها في المركز الخامس الفارسة ليلى محمد المرزوقي على صهوة الفرس «شارديل إنديانا»، المملوكة لإسطبلات الكمدة، بعد أن سجلت 1:24:55 ساعة.

وحافظ الفارس سهيل الغيلاني على الصدارة في المرحلة الثانية لمسافة 35 كيلومتراً، بحلوله في المرتبة الأولى، حيث سجل 1:13:47 ساعة، كما استمر الفارس يوسف بدر محمد في المركز الثاني بزمن 1:15:09 ساعة، بينما تقدم الفارس الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم من المركز التاسع، إلى الثالث على صهوة الفرس «جنوينا»، المملوكة لإسطبلات «إم 7»، مسجلاً 1:15:30 ساعة.

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وفي بقية المراكز، حل رابعاً الفارس سعيد أحمد الشامسي، متقدماً من المركز الثامن على صهوة الفرس «فال دو بونسيلت» المملوكة لإسطبلات «إم 7»، مسجلاً زمناً قدره 1:15:46 ساعة، وتراجعت الفارسة الإيرلندية إيمي لويس من الرابع إلى الخامس، مسجلة زمناً قدره 1:15:56 ساعة.

وأكد الفارس سهيل الغيلاني سيطرته على مجريات السباق، بعدما تمسك بالصدارة في المرحلة الثالثة التي امتدت لمسافة 26 كيلومتراً، مسجلاً 55:06 دقيقة، بينما تقدم الفارس عبدالله علي العامري من المركز السادس إلى الثاني على صهوة الفرس «مزيونة» المملوكة لإسطبلات «إف 3» مسجلاً زمناً قدره 55:23 دقيقة.

وجاءت في المركز الثالث الفارسة الإيرلندية إيمي لويس متقدمة من الخامس، بعد أن سجلت زمناً قدره 56:15 دقيقة، بينما حافظ الفارس سعيد أحمد الشامسي على موقعه في المركز الرابع بزمن 57:19 دقيقة، في المقابل تراجع الفارس الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم مسجلاً 57:33 دقيقة.

وانتهى بعد ذلك السباق بالمرحلة الرابعة التي شهدت تفوق العامري بعد اعتلائه الصدارة، بينما حلت إيمي في الوصافة، وعاد المركز الثالث إلى سعيد أحمد الشامسي.

عبدالله العامري اعتلى صدارة المرحلة الرابعة من السباق، ليحسم لقب كأس اليمامة في ثالث أيام المهرجان.

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فارساً وفارسة شاركوا في سباق أمس، الذي امتد على مسافة 119 كيلومتراً.