الامارات | نجوم دوري السلة الأميركي للجامعات يتنافسون في دبي 2021

شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم دوري السلة الأميركي للجامعات يتنافسون في دبي 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقد مجلس دبي الرياضي اتفاقية شراكة مع مؤسسة فالكون، وشركة إنسبايروس الرياضية، لتنظيم «بطولة كرة السلة الكلاسيكية في دبي»، التي يتنافس فيها نخبة لاعبي دوري كرة السلة الأميركية للجامعات من الدرجة الأولى، بالتعاون مع مترو أتلانتك أثلتيك كونفرنس.

وقع الاتفاقية أمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب، ورئيس شركة إنسبايروس الرياضية غاريث ماغواير، والمدير التنفيذي لمؤسسة فالكون جريج سبول، بحضور عدد من مديري الإدارات والأقسام بالمجلس.

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وقال حارب: «نحن سعداء بإضافة حدث عالمي جديد مثير إلى أجندة الفعاليات السنوية لمجلس دبي الرياضي، وهذه هي المرة الأولى التي تستضيف فيها دبي نخبة من لاعبي كرة السلة من دوري كرة السلة الأميركية للجامعات، للمشاركة في بطولة دبي لكرة السلة الكلاسيكية، وستسهم هذه البطولة في تعزيز التنوع الذي يحرص عليه مجلس دبي الرياضي ومنظمو الفعاليات، من أجل توفير الفرصة لعشاق الرياضة وللجمهور من مختلف الجنسيات التي تصل إلى أكثر من 200 جنسية لمتابعة بطولات رياضية مختلفة».

وتقام البطولة لأول مرة في المنطقة بدبي، خلال الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر 2021، ويستضيف فعالياتها ملعب قاعة كوكاكولا أرينا.

ويشارك في البطولة ثمانية من أفضل فرق الدوري الأميركي لكرة السلة للجامعات، يتم توزيعها على مجموعتين.