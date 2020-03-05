الامارات | قصر الإمارات يشهد تأسيس اتحاد البحر الأحمر وخليج عدن للشطرنج

شكرا لقرائتكم خبر عن قصر الإمارات يشهد تأسيس اتحاد البحر الأحمر وخليج عدن للشطرنج والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استضاف قصر الإمارات، في أبوظبي، اجتماع اتحادات الشطرنج بدول البحر الأحمر وخليج عدن، على هامش اجتماعات كونغرس الاتحاد الدولي للشطرنج، بحضور رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج أركادي دفوركوفيتش، ورئيس الاتحاد المصري للشطرنج الدكتور هشام الجندي، ورئيس الاتحاد اليمني الدكتور صبري سلام، ورئيس اتحاد إريتريا كيفلاي سياري، ونائب رئيس اتحاد الصومال محمد عبدالله، وعبدالله الوحشي ممثلاً عن الاتحاد السعودي للشطرنج، وممثلي اتحادات السودان وجيبوتي، ومندوب إريتريا الدائم لدى الاتحاد الدولي خالد درار.

وأكد الدكتور هشام الجندي أنه «تم الاتفاق بين اتحادات الشطرنج، بالدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، على تأسيس اتحاد إقليمي لرياضة الشطرنج، لنشر اللعبة بين دول الاتحاد، وتنظيم المسابقات للاعبي وفرق الدول الأعضاء، وتبادل الخبرات والثقافات والتعارف بين الشباب».