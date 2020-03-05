الامارات | «العين» على الفجيرة.. والعقل مشغول بالشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن «العين» على الفجيرة.. والعقل مشغول بالشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستقبل فريق العين في الساعة 17:30 من عصر اليوم ضيفه فريق الفجيرة ضمن الجولة 18 لدوري الخليج العربي لكرة القدم على استاد هزاع بن زايد، في لقاء يدخله «الزعيم»، صاحب المركز الثاني (34 نقطة)، وعينه على تحقيق الفوز الثالث على التوالي في المسابقة، لكن في الوقت نفسه فإن عقله سيكون مشغولاً بالمواجهة المرتقبة التي ستجمعه الثلاثاء المقبل أمام الشارقة في نصف نهائي كأس رئيس الدولة.

وستكون مواجهة الفجيرة بمثابة «بروفة» حقيقية بالنسبة لمدرب فريق العين، البرتغالي بيدرو إيمانويل، قبل خوض النهائي المبكر أمام «الملك»، إذ ستكون المباراة فرصة لمعالجة السلبيات التي ظهرت على أداء الفريق خلال الشهر الماضي، خصوصاً في خط الدفاع وحراسة المرمى الذي استقبل 13 هدفاً في شهر فبراير كأعلى معدل من الأهداف تتلقاه شباكه منذ تطبيق الاحتراف.

ويأمل المدرب بيدرو أن ينجح لاعبوه في حسم نتيجة لقاء اليوم لمصلحتهم مبكراً، حتى يتسنى له الدفع بالعناصر العائدة من الإصابة على غرار ثنائي خط الوسط محمد عبدالرحمن ويحيى نادر، بالإضافة لمنح الراحة لبعض اللاعبين الذين شاركوا في المباريات السابقة باستمرار، وفي مقدمتهم الدولي الياباني تسوكاسا شيوتاني، مع إمكانية تبديل الحارس خالد عيسى.

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وستكون المواجهة أيضاً فرصة جيدة للعين لتضييق الخناق مجدداً على فريق شباب الأهلي، متصدر جدول الترتيب برصيد 39 نقطة، إذ إن فوز العين في لقاء اليوم سيقلص الفارق إلى نقطتين فقط، ويصدر الضغط على شباب الأهلي الذي يخوض غداً مواجهة من العيار الثقيل أمام جاره النصر.

في المقابل، يطمح فريق الفجيرة صاحب المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة للعودة لطريق الانتصارات، بعد الخسارة التي تجرعها في اللقاء السابق أمام ضيفه اتحاد كلباء بهدف نظيف، وعلى الرغم من صعوبة المهمة التي تنتظره في لقاء اليوم، إلا أنه يتمسك بالأمل في إحراج «الزعيم» على أرضه وأمام جمهوره للحصول على النقاط الثلاث التي تعينه على تجنب الهبوط.

• العين سيواجه الشارقة في نصف نهائي كأس رئيس الدولة الثلاثاء المقبل.

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