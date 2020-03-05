الامارات | تأجيل البطولات والأنشطة في السباحة والدراجات

شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل البطولات والأنشطة في السباحة والدراجات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أرسل اتحاد السباحة تعميماً للأندية المحلية بشأن تعليق إقامة البطولات المحلية خلال الفترة المقبلة، وهي بطولات كأس الإمارات للمراحل السنية، وبطولة الدولة الشتوية لسباحة المياه المفتوحة، وبطولة الدولة الشتوية لسباحة الناشئين والعمومي للسباحة.

وأكد الأمين العام لاتحاد السباحة، عبدالله الوهيبي، في تصريح صحافي، أنه «نظراً للأوضاع الصحية بجميع أنحاء العالم، سيتم إيقاف البطولات المحلية، وسيتم تحديد مواعيد جديدة لها في وقت لاحق».

من جانبه، أكد رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للدراجات، أسامة الشعفار، تأجيل كل الأنشطة والفعاليات، التي ينظمها الاتحاد إلى موعد لاحق.