الامارات | خمينيز: الوحدة لن يستطيع أن ينافس عجمان بـ «الفردية»

شكرا لقرائتكم خبر عن خمينيز: الوحدة لن يستطيع أن ينافس عجمان بـ «الفردية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب الوحدة، الإسباني مانويل خمينيز، أن فريقه لن يستطيع أن ينافس عجمان في مباراة الغد، إذا لعب بالفردية نفسها، التي ظهر عليها أمام النصر في الجولة الماضية.

وتعرض العنابي لخسارة كبيرة هي الأولى له، بعد سلسلة من الانتصارات أمام النصر في الجولة 17 بنتيجة 3/‏‏‏صفر. وقال في المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة: «حققنا نتائج إيجابية، وعدداً مميزاً لمرات الفوز في الفترة السابقة، قبل أن نسقط أمام النصر، ما يهمنا أن نصحح المسار من جديد أمام عجمان، أنا متأكد أننا إذا لعبنا كفريق واحد في لقاء الغد فسنفوز، لكن إذا لعب كل واحد بطريقته الخاصة، فستكون النتائج سلبية».

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وأضاف: «تجب علينا العودة للعب كفريق، وأن نكون جاهزين بنسبة 100% من ناحية الأداء، وأيضاً التركيز، من المهم ألا نكون مبالغين في ردة الفعل عند الفوز وكذلك في الخسارة، لقد قلت سابقاً في أوقات الفوز إننا لم نكن جيدين، ولم تُغفلنا الانتصارات عن بعض عيوبنا التي تظهر».

ولفت مدرب الوحدة إلى «غياب خميس إسماعيل وطحنون الزعابي، إضافة إلى أحمد راشد بداعي الإصابة»، مشدداً على أن «فريقه لديه بدائل عدة، ووفرة في اللاعبين الجاهزين».