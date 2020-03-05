شكرا لقرائتكم كارتيرون يستبعد مصطفي فتحي من حساباته لأسباب تربوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وأكد عمر ربيع ياسين في تصريحات تلفزيونية، أن قرار استبعاد كارتيرون للاعب جاء لأسباب تربوية بسبب تصرفاته وعدم تنفيذ تعليمات الجهاز الفني.

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وأوضح: "الأزمة بدأت بعدما أعلن اللاعب عن غضبه لعدم المشاركة في لقاء السوبر المصري أمام الأهلي، ورفضه الوقوف بجانب لاعبي الفريق في وسط الملعب مع زملاؤه وقت تنفيذ ضربات الترجيح من نقطة الجزاء بعد لقاء السوبر".

وأتم: "المدير الفني غاضب من تصرف مصطفي فتحي وقرر إبعاده، والاعتماد علي شيكابالا بدلا منه".