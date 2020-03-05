شكرا لقرائتكم أمير مرتضى يجتمع بـ "كبار الزمالك" قبل مواجهة الترجي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص أمير مرتضى الشرف العام على الكرة بالزمالك على عقد جلسات مطولة مع كبار الفريق شيكابالا وفرجاني ساسي وطارق حامد وابو جبل طالبهم فيها بقيادة زملائه للهدوء خلال المواجهة المرتقبة مع الترجي التونسي والمقرر إقامتهاغدا الجمعة.،في ستاد رادس بالعاصمة التونسية ضمن اياب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا،حيث فاز الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف في الذهاب بالقاهرة الجمعة الماضية.

وقرر أمير مرتضى فرض الهدوء على البعثة وابعد البعثة الاعلامية عن مقر إقامة الفريق في تونس واللاعبين لزيادة التركيز، كما رفض تواجد اي جماهير تونسية في التدريبات خوفا من جواسيس الترجي واقتصر التواجد على البعثة الاعلامية المصرية فقط.

في نفس الوقت فرضت قوات الشرطة التونسية طوق أمني كبير على بعثة الزمالك منذ وصولها تونس مساء الثلاثاء، حيث تشديد أمني وتواجد ضخم حول فندق الإقامة والتحركات للتدريب.

قائمة الزمالك استعدادا لمواجهة الترجي

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وضمت قائمة الزمالك كلا من: محمد أبو جبل، محمود جنش، محمد صبحى، محمد عواد، حازم إمام، محمد عبد السلام، محمود علاء، محمود الونش، محمد عبد الشافى، أحمد عيد، طارق حامد، محمد حسن، فرجانى ساسى، احمد سيد زيزو، مصطفى فتحى، أوباما، محمد أوناجم، أشرف بن شرقى، شيكابالا، محمد عنتر، مصطفى محمد، كاسونجو، إسلام جابر.

فيما استبعد كارتيرون كلا من: عبد الله جمعة وكريم بامبو ومحمد عبد الغنى وعمر السعيد من السفر إلى تونس، فيما تم ضم باقى اللاعبين المقيدين أفريقيا.

قائمة الترجي لمواجهة الزمالك في إياب دور الـ بدوري أبطال أفريقيا

أعلن معين الشعبانى، المدير الفنى لفريق الترجى التونسى، عن قائمة اللاعبين لمواجهة الزمالك، المقرر إقامتها فى التاسعة من مساء الجمعة المقبل، على ملعب "رادس"، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائى من مسابقة دورى أبطال أفريقيا، علما بأن القلعة البيضاء حسمت مواجهة الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف على استاد القاهرة الدولى.

وضمت القائمة بحسب صحيفة "تونس الرقمية"، 22 لاعبا هم: معز بن شريفية – رامي الجريدي – إيهاب المباركي – سامح الدربالي – حسين الربيع – شمس الدين الذوادي – محمد علي اليعقوبي – خليل شمام – محمد أمين توجاي – فوسيني كوليبالي – عبد القادر بدران - محمد أمين المسكيني – كوامي بونسو – عبد الرؤوف بن غيث – بلال بن ساحة – فادي بن شوق – عبد الرحمن مزيان – ماهر بالصغير – حمدو الهوني – إبراهيما واتارا – محمد علي بن حمودة وطه ياسين الخنيسي.