شكرا لقرائتكم رفع الإيقاف عن كهربا عقب مواجهة صن داونز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
واستبعد فايلر كهربا من حساباته لأسباب فنية ترجع إلى عدم تركيزه بعد الهجوم الذي تعرض له في الآونة الأخيرة وإيقافه محليًا من قبل اتحاد الكرة حتى نهاية الموسم.
وجاء السبب الثاني لاستبعاد اللاعب بسبب عدم قيامه بالواجبات الدفاعية والذي يؤثر على فرص تواجده في المباريات الهامة للفريق الأحمر.
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