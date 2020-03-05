شكرا لقرائتكم وزير الرياضة التونسي يوضح كواليس حرمان الجماهير من حضور مواجهة الزمالك والترجي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وقال قعلول في تصريحات تلفزيونية، إن الجماهير ستحضر بشكل طبيعي للمباراة ولا صحة لعدم حضور الجماهير بالمباراة المرتقبة. وتابع: "هناك إجراءات وقائية للجماهير سيتم اتخاذها قبل المباراة من أجل حمايتهم"

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