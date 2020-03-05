شكرا لقرائتكم عضو المصرى قبل لقاء نهضة بركان: الكرة لا تعرف المستحيل.. وحزين من شائعات الحاقدين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وأضاف خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي مع طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" مستاء بشدة من شائعات الحاقدين والمغرضين التي أقرأها واستمع لها يومياً".
وعن مباراة نهضة بركان قال عضو مجلس إدارة المصري:" لا يوجد مستحيل في كرة القدم وقادرين على التعويض وبلوغ نصف نهائي الكونفدرالية بعد التعادل الايجابي في مصر".
وأتم تصريحاته مؤكداً أن الاصابات التي ضربت الفريق مؤخراً هي السبب الرئيسي وراء تراجع المستوى واهتزاز النتائج، وعلى رأسهم الهداف أحمد جمعة أوموتو وإيزي إيميكا.
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