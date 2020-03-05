شكرا لقرائتكم خبر عن هاشتاج لا لاستقالة تركى يتصدر تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر هاشتاج "لا لاستقالة تركى " موقع التدوينات الصغيرة تويتر خلال الساعات الماضية، وشهد مشاركة الآلاف من رواد الموقع والذين عبروا عن رفضهم استقالة المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترقية بالمملكة العربية السعودية من الرئاسة الشرفية للنادى الأهلى .

يأتى ذلك على خلفية إعلان المستشار تركى آل الشيخ استقالته من رئاسة الأهلى الشرفية عبر حسابه الرسمى وعدم تعليق إدارة الأهلى على الأمر بالقبول أو الرفض.

وطالب المشاركون فى الهاشتاج بالحفاظ على علاقة نادى الوطنية وجماهيره بالمملكة العربية السعودية ممثله فى تركى آل الشيخ وتفويت الفرصة على محور الشر والذين يسعون لإفساد علاقة البلدين بشتى السبل التى هى بمثابة أمن قومى عربى .

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وقال رواد الموقع أن الكابتن محمود الخطيب أحد أبرز رموز الرياضة العربية وتركى الشيخ أحد أبرز المستثمرين فى المجال الرياضى، مطالبين الطرفين بإنهاء الأزمة فى مهدها وتدشين مشاريع تليق بالطرفين كأفضل رد على هواة الصيد فى الماء العكر .