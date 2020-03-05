شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد جلال يهدي درع الزمالك للسفير المصري في تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهدي المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي ورئيس بعثة فريق الكرة الأول بالزمالك في تونس درع النادي إلى السفير المصرى بتونس نبيل الحبشي وذلك على هامش اقامه حفل عشاء للبعثة مساء اليوم.

ووجه رئيس بعثة الزمالك الشكر للسفير المصري بتونس بأسم المستشار مرتضى منصور رئيس النادي وذلك بعد الجهد الكبير الذي بذلته السفاره في تقديم كل الإمكانات للبعثة منذ وصولها.

وتمنى السفير التوفيق لفريق الزمالك فى مباراته أمام الترجي التونسي في عودة دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا المقررة إقامتها مساء الجمعة المقبل باستاد رادس.

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون تدريباته غدا في تونس على فترتين، الأولى ستكون على ملعب رادس الفرعي في الواحدة ظهرا بينما الثانية على الملعب الرئيسي لرادس في التاسعة والنصف مساء.

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كان الزمالك قد خاض تدريبه الأول في تونس اليوم استعدادا لمواجهة الترجي على استاد رادس في التاسعة مساء بعد غدٍ الجمعة في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا، علما بأنه كان قد فاز في لقاء الذهاب 3 - 1 باستاد القاهرة الدولي والذي أقيم الجمعة الماضي.

وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي جلسة فنية مع معاونيه قبل بداية المران بملعب رادس الفرعي، استعدادا لمواجهة الترجي التونسي المقرر لها الجمعة في ستاد رادس بالعاصمة التونسية ضمن اياب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا ، حيث فاز الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف في الذهاب بالقاهرة الجمعة الماضية.