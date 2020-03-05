شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة التونسي : الجماهير المصرية لها الحق في حضور مباراة الزمالك والترجي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد قعلول وزير الشباب والرياضة التونسي ، أن إقامة مباراة الزمالك والترجي يوم الجمعة بحضور جماهيري كامل ، مشيراً إلي أنه لا صحة علي الإطلاق بمنع حضور الجماهير المصرية في المباراة .
وأشار وزير الشباب والرياضة التونسي في تصريحات لبرنامج ملعب اون تايم الذي يقدمه الاعلامي أحمد شوبير، إلي أن حرص الوزارة على إنجاح مباراة الزمالك والترجي، مؤكدا أن كل الأطراف المتداخلة على أتمّ الاستعداد والجاهزية لتوفير كل الظروف الملائمة وضمان حسن استقبال الجماهير الضيفة لكلا الفريقين وتأمين أفضل ظروف الإقامة والتنقل .
وأضاف الوزير التونسي : " كورونا لم ينتشر في مصر أو تونس حتى يتم إصدار قرارات غير مألوفة بمنع الجماهير"، متابعاً "نرحب بالمصريين لحضور المباراة في الملعب، ورسالتي للجمهورين المصري والتونسي هي أن العالم يتابعنا وعلينا أن نظهر الرقي والتقدم والحضارة أمام الجميع في الملعب".
يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون تدريباته غدا في تونس على فترتين، الأولى ستكون على ملعب رادس الفرعي في الواحدة ظهرا بينما الثانية على الملعب الرئيسي لرادس في التاسعة والنصف مساء.
كان الزمالك قد خاض تدريبه الأول في تونس اليوم استعدادا لمواجهة الترجي على استاد رادس في التاسعة مساء بعد غدٍ الجمعة في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا، علما بأنه كان قد فاز في لقاء الذهاب 3 - 1 باستاد القاهرة الدولي والذي أقيم الجمعة الماضي.
وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي جلسة فنية مع معاونيه قبل بداية المران بملعب رادس الفرعي، استعدادا لمواجهة الترجي التونسي المقرر لها الجمعة في ستاد رادس بالعاصمة التونسية ضمن اياب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا ، حيث فاز الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف في الذهاب بالقاهرة الجمعة الماضية.
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