اخبار نادي الزمالك اليوم الاربعاء 4/3/2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
شهد اليوم الاربعاء 4/3/2020 العديد من الاخبار الهامة لنادي الزمالك والتي جاء في مقدمتها خوض الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون تدريباته غدا في تونس على فترتين: الأولى ستكون على ملعب رادس الفرعي في الواحدة ظهرا بينما الثانية على الملعب الرئيسي لرادس في التاسعة والنصف مساء.
الزمالك يتدرب في تونس غدًا على فترتين
يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون تدريباته غدا في تونس على فترتين: الأولى ستكون على ملعب رادس الفرعي في الواحدة ظهرا بينما الثانية على الملعب الرئيسي لرادس في التاسعة والنصف مساء.
يعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي مؤتمرا صحفيا في التاسعة مساء غدٍ الخميس للحديث عن مباراة الترجي التونسي المقررة إقامتها الجمعة المقبل في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.
الزمالك ينعي محمود الجوهري نجم النادي السابق
الزمالك ينعي محمود الجوهري نجم النادي السابق والشهير بالجوهرى الصغير.
وجه نبيل حبشي السفير المصرى في تونس الدعوة على العشاء لبعثة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مساء اليوم المتواجدة في تونس استعدادا لمواجهة الترجى بعد غدا الجمعة
قال أمير مرتضى منصور المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أن التركيز هو شعار اللاعبين قبل مواجهة الترجي التونسي في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة المقبل.
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