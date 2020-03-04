تركي آل الشيخ يفند قرار استقالته من النادي الأهلي المصري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 مارس 2020

فند تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، قرار استقالته من النادي الأهلي المصري من المنصب الشرفي للنادي.



وقال آل الشيخ، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك "وصلتني الكثير من الاستفسارات والأسئلة من أحبائي المحترمين من مصر الحبيبة، حول سبب الاستقالة وتوقيتها".

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وتابع "أمر الآن بظروف صحية وارتباطات في العمل كبيرة بالإضافة إلى تملك نادي ألميريا والشروع في المفاوضات لامتلاك فريق آخر في أوروبا أو أمريكا الجنوبية".

وألمح آل الشيخ، إلى وجود أمور أخرى وراء الاستقالة، لكنه لا يفضل الحديث فيها حاليا بقوله "فضلت الانسحاب والاحتفاظ بالأهلي في قلبي.. والجمعية العمومية وانتخابات النادي قريبة ووقتها لكل حادث حديث".

وأتم "حفظ الله مصر وحفظ الله أمتنا العربية ودامت مصر بأمن ورخاء".

وأعلن آل الشيخ قبل يومين، استقالته من الرئاسة الشرفية للأهلي، ناشرًا الاستقالة التي قدمها لإدارة الأهلي، وفضل العودة لصفوف الجماهير.