شكرا لقرائتكم الفار يستقبل الأهلى والزمالك فى جولتهما الإسكندرانية لأول مرة بالدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

ويستعد النادي الأهلي حالياً لمواجهة صن داونز الجنوب أفريقي يوم السبت المقبل في إياب دور الثمانية بمدينة بريتوريا الجنوب أفريقية وسط حالة من الشغف لنتيجة المواجهة المقبلة بعدما حسم المارد الأحمر نتيجة مباراة الذهاب بهدفين نظيفين أمام 30 ألف متفرج بملعب استاد القاهرة.

بينما يحل الزمالك ضيفا ثقيلا على الاتحاد السكندرى يوم الخميس 12 مارس على ملعب المكس. Advertisements

ومن المقرر أن يخوض النادي الأهلي أولى مبارياته في الدوري المصري الممتاز يوم الأربعاء المقبل أمام سموحة في الجولة 18 من عمر البطولة المحلية الأشهر وذلك عقب عودته بيومين فقط من جنوب أفريقيا.

وكان الأهلي قد فاز في لقاء الذهاب بإستاد القاهرة السبت الماضي بثنائية نظيفة.

وكشفت إدارة الأهلى عن اتصالاتها التى جرت مع الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" منذ أكثر من أسبوعين، لإبداء تخوفها من تعيين بكارى جاساما لإدارة مباراة صن داونز، وشهدت الاتصالات والمكاتبات الرسمية مع الكاف تأكيدات الأهلى على قلقه تجاه الإصرار غير الواضح لاختيار الحكم الجامبى الذى يحمل مشاعر غير طيبة للنادى الأهلى ولاعبيه وجماهيره لهذه المباراة، وذلك استنادا إلى وقائعة التحكيمية المتعددة فى أوقات سابقة والتى حملت ظلما واضحا للأهلى، من خلال عدم تطبيقه القانون وقواعد العدالة التحكيمية.