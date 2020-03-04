شكرا لقرائتكم المصرى: تجهيز بهاء مجدى وكريم العراقى للمشاركة بمواجهة نهضة بركان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال طارق هاشم عضو مجلس إدارة النادي المصري البوسعيدي، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي كان يسير بشكل جيد منذ بداية الموسم ولكن فجأة، تعرض 11 لاعب للإصابة أدى إلى خلل في مراكز الفريق .

من1 بداية الموسم لم نعانى من اى مشاكل ولكن فجأة تعرض معظم اللاعبين وعددهم 11 لاعب إلى الإصابات .

Advertisements

وأضاف عضو مجلس الإدارة في مداخلة هاتفية ببرنامج "زملكاوي"، المذاع عبر فضائية الزمالك، الأن يتم تجهيز بهاء مجدى و كريم العراقي للمشاركة خلال مواجهة الفريق أمام نهضة بركان المغربي في الكونفدرالية التي ستقام الأحد المقبل .

وتابع :" اكثر مركز تأثر به الفريق هو مركز حراسة المرمى لأننا نلعب بحارس ناشئ و بديله أيضًا ناشئ ولم يتم قيد بوسكا هذا الموسم بس اللوائح " .