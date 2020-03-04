غدا انطلاق بيع تذاكر مباراة الترجي والزمالك

جدة - عمرو شويل

ثمن التذاكر:

الثالثة : 15 دينار

الثانية : 25 دينار

يواجه الزمالك الترجى التونسى على ملعب رادس معقل فريق باب سويقة، ووسط جماهيره والتى ستصل خلال المواجه الى 60 ألف مشجع اى بسعة الملعب، وحذر كارتيرون لاعبيه من عدم الالتفات إلى جماهير الترجى والتركيز داخل الملعب فقط .

من ناحية أخرى وافق الأمن التونسى على حضور 60 الف متفرج مباراة الزمالك وهو رقم كبير لاول مرة يحدث لاول مرة خلال السنوات الأخيرة وذلك رضوخا للضغوط الجماهيرية الراغبة في مؤازرة الترجي والثار وتعويض خسائره الأخيرة من الزمالك في السوبر الإفريقي بقطر وذهاب الابطال بنتجة 1/3.

واستقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة بالزمالك علي التشكيل الذي سيخوض به مباراة الترجي التونسي، ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك بتشكيل يضم كل من :

حراسة المرمي : محمد أبو جبل

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خط الدفاع : حازم امام – محمود علاء – محمود الونش – محمد عبد الشافي

خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي – احمد سيد زيزو

خط الهجوم : مصطفي محمد – أشرف بن شرقي – يوسف أوباما

قائمة الزمالك استعدادا لمواجهة الترجي

وضمت قائمة الزمالك كلا من: محمد أبو جبل، محمود جنش، محمد صبحى، محمد عواد، حازم إمام، محمد عبد السلام، محمود علاء، محمود الونش، محمد عبد الشافى، أحمد عيد، طارق حامد، محمد حسن، فرجانى ساسى، احمد سيد زيزو، مصطفى فتحى، أوباما، محمد أوناجم، أشرف بن شرقى، شيكابالا، محمد عنتر، مصطفى محمد، كاسونجو، إسلام جابر.

فيما استبعد كارتيرون كلا من: عبد الله جمعة وكريم بامبو ومحمد عبد الغنى وعمر السعيد من السفر .