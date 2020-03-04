شكرا لقرائتكم صالح جمعة يدهس شابا بسيارته ويفر هاربًا بالجيزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل صالح جمعة

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارًا يفيد باتهام صالح جمعة لاعب النادى الأهلى، بدهس شاب أثناء عبوره الطريق، وذكر المصاب فى محضر الشرطة، أن اللاعب كان يقود سيارته، وصدمه وفر هاربا، موجهًا له اتهاما بالتسبب فى الإصابات التى لحقت به، حيث تم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج.

من ناحية أخرى أفادت مصادر بأن الحالة الصحية للشاب الذي صدمه صالح جمعة لاعب النادي الأهلي مستقرة، ويتلقى العلاج بمستشفى في الجيزة، حيث إن الإصابات التي لحقت به عبارة عن كدمات وجروح بأنحاء جسده. Advertisements واستمعت جهات التحقيق المختصة لأقوال الشاب المصاب، وجارٍ تفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بأحد الفنادق، التى رصدت الواقعة، وتستكمل النيابة التحقيق.

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