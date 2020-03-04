شكرا لقرائتكم فايلر يتمسك باستمرار رمضان صبحى ويطالب الأهلى بشرائه نهائيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تمسك السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بوجود رضمان صبحي، مهاجم الفريق.

في صفوف الفريق الأحمر في المرحلة المقبلة، وطلب فايلر من مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، شراء رمضان صبحي بشكل نهائي حيث تنتهي إعارة اللاعب من نادي هيدرسفيلد الإنجليزي بنهاية الموسم الكروي الجاري.

وقامت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، بعرض عدد من اللاعبين على فايلر من أجل التعاقد مع بديل لرمضان صبحي، إلا أن المدرب السويسري أصر على شراء رمضان بشكل نهائي.

وأكد مصدر مسئول بالأهلي أن فايلر لا يعلم بما وصلت إليه حالة رمضان صبحي حتى الآن، وإن كان أصبح جاهزا للمشاركة في مباراة سموحة أو تأجيل الدفع به، في ظل تضارب الآراء الطبية بشأن حالة اللاعب، لاسيما مع وجود مصادر تؤكد أن اللاعب لا يزال يعاني من آثار الإصابة التي أبعدته عن صفوف المارد الأحمر أكثر من شهرين.

ومن المنتظر أن يحدد فايلر موقف مشاركة رمضان صبحي في المباريات فور العودة من جنوب إفريقيا حيث يتواجد الفريق الأحمر هناك ضمن الاستعداد لمواجهة صن داونز يوم السبت المقبل في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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ويحرص رينيه فايلر على عقد جلسات مُستمرة مع الجهاز المعاون له وكذلك مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة من أجل تجهيز عدة أمور خاصة بالفريق قبل مباراة صن داونز السبت المقبل بمدينة بريتوريا ، ويقوم المدرب السويسري باستكشاف فريق صن داونز من خلال هذه الجلسات المُستمرة في فندق الإقامة بمدنية بريتوريا.

ويتطلع فايلر للترتيب جيداً للمواجهة المرتقبة أمام صن داونز لذا يُكثف من جلساته مع معاونيه من أجل الإستعداد للمباراة على الصعيد الفني كما يبحث مع مدير الكرة عدة أمور إدارية خاصة بالفريق والبعثة قبل اللقاء.

ويلتقى الأهلي مع صن داونز فى الثالثة من عصر السبت المقبل بتوقيت القاهرة، وهو نفس توقيت جنوب أفريقيا على ملعب لوكاس موريبى فى إياب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا، وكان الأهلى قد فاز فى لقاء الذهاب باستاد القاهرة السبت الماضى بثنائية نظيفة.

وكشفت إدارة الأهلى عن اتصالاتها التى جرت مع الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" منذ أكثر من أسبوعين، لإبداء تخوفها من تعيين بكارى جاساما لإدارة مباراة صن داونز، وشهدت الاتصالات والمكاتبات الرسمية مع الكاف تأكيدات الأهلى على قلقه تجاه الإصرار غير الواضح لاختيار الحكم الجامبى الذى يحمل مشاعر غير طيبة للنادى الأهلى ولاعبيه وجماهيره لهذه المباراة، وذلك استنادا إلى وقائعة التحكيمية المتعددة فى أوقات سابقة والتى حملت ظلما واضحا للأهلى، من خلال عدم تطبيقه القانون وقواعد العدالة التحكيمية.