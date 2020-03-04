شكرا لقرائتكم الزمالك يخوض تدريباته غدا على فترتين على ملعب رادس استعدادا لمواجهة الترجي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون تدريباته غدا في تونس على فترتين، الأولى ستكون على ملعب رادس الفرعي في الواحدة ظهرا بينما الثانية على الملعب الرئيسي لرادس في التاسعة والنصف مساء.

كان الزمالك قد خاض تدريبه الأول في تونس اليوم استعدادا لمواجهة الترجي على استاد رادس في التاسعة مساء بعد غدٍ الجمعة في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا، علما بأنه كان قد فاز في لقاء الذهاب 3 - 1 باستاد القاهرة الدولي والذي أقيم الجمعة الماضي.

وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي جلسة فنية مع معاونيه قبل بداية المران بملعب رادس الفرعي، استعدادا لمواجهة الترجي التونسي المقرر لها الجمعة في ستاد رادس بالعاصمة التونسية ضمن اياب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا ، حيث فاز الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف في الذهاب بالقاهرة الجمعة الماضية.

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وقام كارتيرون بشرح البرنامج التدريبي الذي سيتم تنفيذه استعدادا لمواجهة الترجي التونسي يوم الجمعة المقبل بإياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

كما خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي فقرة فنية بالتدريب على استقبال للعرضيات في التدريبات الجماعية ، وقام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين بعرض الملعب الأولى تحت إشراف سامي الشيشيني والثانية يشرف عليها المدير الفني كارترون.

بينما خاض محمد أوناجم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك تدريبات تأهيلية تحت إشراف محمد أسامة طبيب الفريق على هامش المران ، بعدما اشتكى اللاعب من بعض الألام في الركبة ليكتفي بالتدريبات التأهيلية اليوم.

وخاض فريق الزمالك تدريبه الأول استعدادا لمباراة الترجي التونسي علي الملعب الفرعي بإستاد رادس وسط سقوط شديد للأمطار ، قبل 48 ساعة من المباراة ، وحرص المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في تونس وهاني زادة وعلاء مقلد وأحمد مرتضى وحماده أنور أعضاء المجلس وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة على مؤازرة الفريق في التدريبات .